رصد هاتف Honor X8 على منصة GeekBench بمعالج Snapdragon 680!

بعد إطلاقها لسلسلة هواتفها الرائدة هذا العام Magic4، تستعد شركة هونر من أجل إطلاق إحدى هواتف الفئة الاقتصادية ميسورة التكلفة والذي حصل على لقب Honor X8 4G وقد تم رصده مؤخراً على قائمة موقع اختبار معايير الأداء GeekBench والتي كشفت عن بعض مواصفاته الرئيسية.

بناءً على قائمة GeekBench فقد سجل هاتف Honor X8 4G برقم طراز TFY-LX3 عدد نقاط 378 نقطة في الاختبار المستند على أداء النواة الفردية، بينما سجل 1473 نقطة في الاختبار المستند على أداء تعدد النوى.

يعمل الهاتف الجديد بشريحة كوالكم الاقتصادية Snapdragon 680 SoC والتي تحتوي على وحدة معالجة رسومية مدمجة طراز Adreno 610. تعمل وحدة المعالجة المركزية بتردد أساسي بسرعة 1.90 جيجاهرتز.

يحتوي الهاتف على 6 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي ويعمل بنظام أندرويد 11. وبناءً على التسريبات السابقة فقد تم التأكيد على دعم هاتف Honor X8 4G لجميع خدمات وتطبيقات جوجل.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 وات ومن المؤكد أنه سيتم بيع الهاتف مع شاحن مُرفق في العلبة بقدرة 22 وات تقريباً.

من المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة قياس 6.7 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض LTPS LCD دقتها +FHD بمعدل تحديث قياسي بسرعة 60Hz.

وفقاً لجميع الصور والعروض المُسربة للهاتف، فمن الواضح أنه يحتوي بالفعل على 4 كاميرات خلفية. تمتاز وحدة التصوير بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وعدستين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل. في الأمام توجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل من أجل الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

كشفت قائمة GeekBench عن المتغير الأول من حيث سعة التخزين وقد اتضح أن طراز 6 جيجابايت يأتي مقترناً بسعة تخزين 128 جيجابايت.

من المفترض أن السعة التخزينية لن تشكل مصدر قلق للمستخدم نظراً لاحتواء الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD ولكننا لا نعلم ما هي أقصى سعة تخزين يمكن دعمها على الهاتف حتى الآن.