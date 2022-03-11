روسي يخزن 50 قطعة برغر بعد إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا

دفع قرار إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا رجلاً روسياً لملء ثلاجته بوجبته المفضلة من البرغر، قبل لحظات من إقفال المطاعم.

حيث قام بشراء 50 قطعة من البرغر ووضعها في ثلاجته، وقام بنشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على الإنترنت، حيث قال بعض رواد مواقع الإنترنت، إنّ الرجل سيكون قادراً على تحقيق أرباح جيدة من بيع هذه الوجبات، في حين قال البعض الآخر إنّ الرجل أمّن مخزوناً استراتيجياً من هذه الوجبة.

وكانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز قد أعلنت إغلاق 850 فرعاً لها في روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.

يُذكر أنّ مواقع الإنترنت في روسيا شهدت إعلانات عديدة لبيع وجبات بيغ ماك بأسعار مرتفعة، من قبل بعض الأشخاص الذين اشتروا كميات كبيرة منها قبل إغلاق المطاعم.

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