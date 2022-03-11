هاتف ايفون SE إصدار 2022 – اختبارات الأداء!

أعلنت ابل مؤخراً عن هاتف ايفون SE إصدار 2022 وبه معالج ابل A15 Bionic نفس المعالج المستخدم في سلسلة ايفون 13 وايفون 13 برو.

أداء iPhone SE 2022 لا يقل عن ايفون 13

الآن ظهرت أولى اختبارات الأداء على منصة Geekbench والتي أوضحت أن أداء هاتف ايفون SE إصدار 2022 يشبه أداء هواتف ايفون 13 كما كان متوقعاً.

أظهرت اختبارات الأداء على منصة Geekbench أن هاتف ايفون SE إصدار 2022 سجل في اختبار النواة الواحدة نحو 1700 نقطة، أما في اختبار الأنوية المتعددة فقد سجل الهاتف نحو 4000 نقطة.

هذا بالضبط يشبه أداء هواتف ايفون 13 التي تسجل هي الأخرى نتائج مماثلة وهو أمر ليس بمستغرب إذ كونها جميعاً تعمل بنفس المعالج، ولم تقم ابل بعملية إبطاء أو تعديل في المعالج.

أيضاً من الأشياء المهمة التي ظهرت مع اختبارات الأداء زيادة في حجم الذاكرة العشوائية لتصبح 4 جيجابايت بدلاً من 3 جيجابايت، وهو نفس حجم الذاكرة العشوائية المستخدم في هواتف ايفون 13.

الأداء الراقي لهاتف iPhone SE 2022 هو ما يجعله إصداراً مميزاً بجانب دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G.

بالرغم من ذلك، تظل هناك بعض العيوب والسلبيات في الهاتف لعل أبرزها الحفاظ على نفس التصميم التقليدي القديم وحجم الشاشة الصغير وافتقاد بعض المزايا مثل خاصية ماجسيف MagSafe وترددات 5G mmWave عالية السرعة والوضع الليلي في الكاميرا.