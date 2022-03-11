آبل تؤكد عمل شاشة ستديو ديسبلاي مع ويندوز

أكدت شركة آبل الأميركية توافق شاشتها الجديدة ستديو ديسبلاي مع الحواسيب والأجهزة المكتبية العاملة بنظام التشغيل ويندوز.

وقالت الشركة، في بيانٍ رسمي، إن الشاشة ستعمل مع نظام ويندوز بكفاءة أقل من الأجهزة العاملة بنظام MacOS.

وبررت الأمر بعدم احتواء نظام ويندوز على المزايا التي تحتاجها الشاشة والموجودة فقط في نظام MacOS كميزة Center Stage المخصصة لإبقاء المستخدم في منتصف إطار التصوير أثناء إجراء محادثات فيس تايم، وميزة True Tone التي تجعل إضاءة الشاشة ملائمة للإضاءة المحيطة بالمستخدم.

وأشارت آبل إلى أن مستخدمي الشاشة على نظام ويندوز لن يكونوا قادرين على استخدام الكاميرا لإجراء مكالمات الفيديو، وقالت إن دقة العرض ستكون أفضل في نظام MacOS مقارنة بنظام ويندوز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية