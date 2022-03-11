آسر ياسين سيلعب بطولة النسخة العربية من Suits

بدأ الفنان المصري آسر شاهين الترويج لمسلسله الجديد Suits بالعربي، الذي سيظهر من خلاله في الموسم الرمضاني القادم.

ونشر الفنان المصري على حسابه الرسمي في إنستغرام المقطع الترويجي للمسلسل، وعلّق عليه بالقول: انتظروا زين. في إشارة لاسم الشخصية التي سيلعبها في المسلسل.

ويُعد مسلسل Suits بالعربي نسخة من مسلسل Suits الذي عُرض موسمه الأول في العام 2011، ودارت أحداثه حول الشاب مايك روس الذي كسب ثقة محامي شهير وجعله يُعيّنه مساعداً له في شركة كبرى يعمل بها.

ومسلسل Suits بالعربي من تأليف محمد حفظي، وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، أسماء جلال وغيرهم.

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