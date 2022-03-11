روسيا تحظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام

أعلنت روسيا حظر تطبيق إنستغرام في البلاد، بسبب تحريضه على قتل الجنود الروس، ونشره دعوات عنف ضد الروس بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت هيئة “روسكومنادزور” في بيانٍ رسمي، إنّ قرار الحظر جاء بياناً على طلب المدعي العام.

وأوصت لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق ضد موظفي شركة ميتا الأمريكية، بسبب دعوتهم لقتل مواطنين روسيين.

من جانبها سمحت شركة ميتا للمستخدمين بنشر منشورات مناهضة للروس وللرئيس بوتين، كما سمحت بدعوات العنف في المنشورات التي تتطرق إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت في 25 فبراير الماضي عن فرض قيود على تطبيق فيس بوك، دون أن تكشف عن نوع هذه القيود أو ماهيتها.

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