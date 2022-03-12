جائزة الأقصر للسينما الأفريقية تذهب للفيلم التونسي قربان

نال الفيلم التونسي “قربان” للمخرج نجيب بلقاضي جائزة أفضل فيلم روائي طويل ضمن منافسات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أُختتمت نسخته الحادية عشرة في جنوب مصر.

بلغت مدة الفيلم ساعة ونصف، وجسّد جائحة فيروس كورونا وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الناس من خلال قصة زوجين “قيس” و”سارة”، وخوضهما تجربة التكيف مع المتغيرات التي حدثت في أنماط العمل والحياة على حد سواء.

وحصل الفيلم الصومالي “زوجة حفار القبور” على جائزة لجنة التحكيم والفيلم من إخراج “خضر عيدروس أحمد”، فيما أثنت لجنة التحكيم على الفيلم الكاميروني “الاتفاق” للمخرج “ليا مال فرانك تيري”، كما نوهت اللجنة أيضاً بأداء الممثل المصري سمير صبري في فيلم “طلعت حرب”، من إخراج “مجدي أحمد علي”.

كما فاز الفيلم المغربي “حبال المودة” بمسابقة الأفلام القصيرة، فيما حظي الفيلم الأوغندي “16 طلقة” بتنويه خاص في ذات المسابقة.

أما في منافسات ما يعرف بـأفلام الشتات/ “دياسبورا”، للمخرجين المقيمين خارج أفريقيا، فقد ظفر بالجائزة فيلم “أبعد ما تأخذني خطاي” للمخرج “ستيفان آرسينيفتش”، فيما حاز فيلم “غدا أكثر إشراقا” للمخرج “ياسين قنية” على جائزة خاصة، في المسابقة ذاتها.

وفاز في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة الفيلم الإثيوبي “فايا داي”، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم “نجمة الصباح” من مدغشقر، كما حصل فيلم “الملجأ الأخير” من إخراج “عثمان ساما سيكوا” على تنويه خاص.

وحاز فيلم “زوجة حفار القبور” من الصومال -أيضاً- على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد “فيبريسي”، وذهبت جائزة أفضل فيلم يُعبّر عن المرأة للفيلم المصري القصير “بتول”، للمخرج محمد زهران.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية -الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين- قد كرم في حفل ختام نسخته الـــ11 الفنان والمخرج والناقد التونسي “فريد بوغدير”.

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