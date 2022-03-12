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فردوس عبد الحميد تكشف سر غيابها عن ثاني أجزاء ليالي الحلمية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد سبب غيابها عن ثاني أجزاء مسلسل ليالي الحلمية، وقالت إن تهميش الشخصية دفعها للاعتذار عن الجزء الثاني.

وأشارت فردوس إلى أنها اجتمعت مع المؤلف أنور عكاشة واتفقت معه على عدد مشاهد الشخصية، قبل أن تكتشف تهميش الشخصية بشكلٍ كبير، وهذا ما دفعها لطلب إضافة مشاهد جديدة، لكن المؤلف رفض الأمر، لتعتذر عن استكمال العمل.

وأكدت ندمها لعدم مشاركتها في المسلسل، وعدم التزامها أمام الجمهور، وقالت إن قرار رفض المشاركة في المسلسل كان خاطئًا.

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل ليالي الحلمية عرض في عام 1988 وهو من تأليف أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وبطولة يحيى الفخراني، سهير المرشدي، دلال عبد العزيز، صلاح السعدني، هدى سلطان، عبد العزيز مخيون، حسن يوسف، وغيرهم.

 

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قناة 218 الليبية

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