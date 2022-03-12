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أميركي يحاول تهريب الزواحف بطريقة غير متوقعة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن موظفو الجمارك الأمريكية من إحباط محاولة تهريب مجموعة كبيرة من الزواحف، بعدما اكتشفوا قيام مواطن أميركي بمحاولة إدخال 52 حيوانًا منها لأميركا أثناء عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند نقطة سان دييغو.

وقال موظفو الجمارك إنهم عثروا أثناء تفتيشهم الرجل على تسع أفاعي، و43 سحلية ذات القرون كان الرجل قد وضعها في أكياس بلاستيكية وخبّأها تحت سترته وفي جيوب بنطاله.

وأكدوا اعتقال الرجل، البالغ من العمر 30 عامًا، وتقديمه للقضاء بتهمة تهريب حيوانات نادرة ومهددة بالانقراض.

يذكر أن إدارة الجمارك قامت بوضع الزواحف التي ينتمي بعضها لفئات مهددة بالانقراض تحت المراقبة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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