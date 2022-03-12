أميركي يحاول تهريب الزواحف بطريقة غير متوقعة

تمكن موظفو الجمارك الأمريكية من إحباط محاولة تهريب مجموعة كبيرة من الزواحف، بعدما اكتشفوا قيام مواطن أميركي بمحاولة إدخال 52 حيوانًا منها لأميركا أثناء عبوره من الحدود المكسيكية الأميركية عند نقطة سان دييغو.

وقال موظفو الجمارك إنهم عثروا أثناء تفتيشهم الرجل على تسع أفاعي، و43 سحلية ذات القرون كان الرجل قد وضعها في أكياس بلاستيكية وخبّأها تحت سترته وفي جيوب بنطاله.

وأكدوا اعتقال الرجل، البالغ من العمر 30 عامًا، وتقديمه للقضاء بتهمة تهريب حيوانات نادرة ومهددة بالانقراض.

يذكر أن إدارة الجمارك قامت بوضع الزواحف التي ينتمي بعضها لفئات مهددة بالانقراض تحت المراقبة.

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