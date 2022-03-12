يوتيوب يحجب القنوات الممولة من الحكومة الروسية

قررت شركة يوتيوب الأميركية حظر القنوات الروسية الممولة من الحكومة ، والتي تنشر موادًا موثقة من الحرب المستمرة في أوكرانيا من كافة أنحاء العالم.

وبررت يوتيوب الأمر بمخالفة هذه القنوات لسياسة الموقع التي تمنع نشر المحتوى الذي يبث أحداث عنف موثقة ويقلل من أهميتها.

وأكدّ المتحدث باسم يوتيوب فرشاد شادو مخالفة القنوات الروسية الممولة من الحكومة لسياسات يوتيوب، وهذا ما دفع الشركة إلى حظرها وإيقافها.

وكانت الشركة الأميركية قد حظرت مع بداية الحرب قناتي آر تي، وسبوتنيك التابعتين للحكومة الروسية من أنحاء أوروبا كافة.

يذكر أن يوتيوب لم يكشف عن مصير القنوات المحظورة، وما إذا كان سيرفع الحظر عنها لاحقاً أم لا.

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