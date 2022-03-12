نقل رسائل الواتس اب من الأندرويد الى الأيفون

أصبحنا غير قادرين على الاستغناء عن تطبيقات الدردشة والمحادثات الجماعية سواء من أجل العمل أو الترفيه والدردشة مع الاصدقاء. في حين أن هناك العديد من تطبيقات الدردشة التي تحمي لك خصوصيتك وتساعدك في التواصل مع زملاءك في العمل بسهولة، إلا أن هناك تطبيق واحد نستخدمه بشكل يومي ولا نستطيع الاكتفاء بأي بديله له، وهو تطبيق واتس اب.

تطبيق واتس اب تطبيق مهم للغاية وجوهري بالنسبة لكثير من المستخدمين على مستوى التواصل الشخصي والأعمال، وربما في بعض الأحيان تجد نفسك في حاجة إلى نقل محادثات واتس اب بين هاتف وآخر سواء كان ايفون أو أندرويد، برنامج Tenorshare iCareFone Transfer سوف يساعدك في ذلك بسهولة شديدة وفي نقرات معدودة. جدير بالذكر أن البرنامج مدفوع الثمن فقط ونحن نقدمه بخصم حصري يصل إلى 30%.

ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرض لكم بالشرح المصور خطوات نقل رسائل الواتس اب من اندرويد إلى ايفون بسهولة شديدة. ولكن دعونا نعرفكم في البداية على برنامج iCareFone Transfer بشكل أفضل والتحدث معكم عن أبرز مميزاته.

برنامج Tenorshare iCareFone Transfer

سنتخيل إحدى أبسط السيناريوهات التي قد تجد نفسك خلالها مُضطر على البحث عن برنامج يتيح لك نقل رسائل الواتساب بين هاتف وأخر. على سبيل المثالن ماذا لو كنت تنوي شراء هاتف ايفون أو أندرويد جديد وتنوي الانتقال من هاتف قديم (سواء كان ايفون أو أندرويد) فإنك بالتأكيد لا تود فقدان رسائل واتس اب سواء بصورتها النصية أو المرفقات والوسائط التي تحتوي عليها من صور ومقاطع فيديو وملفات أخرى.

في الواقع، برنامج Tenorshare iCareFone Transfer يتيح لك العديد من الخيارات والوظائف المميزة التي تتعلق بتطبيق واتس اب. مع هذا البرنامج لن تفقد محادثات واتس اب أبداً ولن تضيع الصور والملفات التي تتبادلها عبر التطبيق.

مميزات برنامج Tenorshare iCareFone Transfer



نقل رسائل واتس اب والمرفقات مع كافة جهات الاتصال (النقل من الايفون إلى الايفون، الايفون إلى الأندرويد، الأندرويد إلى الأندرويد، الأندرويد إلى الايفون)

عمل نسخة احتياطية من محادثات واتس اب من الهاتف على جهاز الحاسوب.

استعادة النسخة الاحتياطية من الحاسوب إلى الهاتف مرة أخرى.

برنامج Tenorshare iCareFone Transfer يعمل على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك.

البرنامج يدعم الآن نقل محادثات واتس اب بيزنس WhatsApp Business أيضاً في آخر تحديث له.

بجانب المميزات السابقة، يتيح البرنامج أيضاً نقل الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والرسائل القصيرة دون قيود من أجهزة الايفون والايباد بسهولة مثل برنامج الآيتونز.

كيفية استخدام برنامج Tenorshare iCareFone Transfer

برنامج Tenorshare iCareFone سهل الاستخدام وسوف نشرح لاحقاً كيفية نقل محادثات واتس اب بين هاتفين.

بعد تنزيل وتثبيت البرنامج ثم باختيار WhatsApp Transfer

قم بتوصيل الهاتفين الذين تود نقل المحادثات بينهما، ثم قم بتحديد المصدر Source الذي تود نقل المحادثات منه، والهاتف الآخر الذي تود نقل المحادثات إليه Destination، ثم قم بالضغط على نقل Transfer.

انتظر حتى إتمام عملية النقل … مبروك لقد تم نقل الرسائل للهاتف الجديد

شراء وتحميل البرنامج وكود خصم 30%

يمكنك تحميل برنامج Tenorshare iCareFone Transfer للتجربة والاستكشاف لكن إذا أردت استخدامه بشكل كامل عليك شراء البرنامج ونحن الآن نقدمه بخصم إضافي يصل إلى 30% باستخدام هذا الكوبون الحصري: PF007B

خدمة ما بعد البيع

تقدم شركة Tenorshare خدمة عملاء للتواصل مع جميع العملاء على مدار الأربعة وعشرون ساعة وهي خدمة عملاء مجانية بالكامل عبر الإنترنت من أجل التواصل معهم أو الاستفسار عن أي مشكلة واجهتهم مع برنامج iCareFone Transfer. فإذا لم تكن راضياً عن أداء البرنامج وتريد استرداد المبلغ النقدي الذي دفعته من أجله، فيمكنك ذلك بسهولة.