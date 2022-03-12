المشي اليومي يحسن صحة دماغ كبار السن

أظهرت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين التابعين لجامعة جورجيا دور النشاط البدني البسيط في تحسين صحة دماغ كبار السن.

وقال الباحثون إن الدراسة التي نشرت في مجلة “Sport Sciences for Health” أظهرت قدرة الدماغ على العمل بشكلٍ أفضل بالاعتماد على تمارين بسيطة بشكل يومي كالمشي، ودون اللجوء للتمرينات الشاقة التي قد ترهق كبار السن.

وشملت هذه الدراسة فحص 51 شخصًا من كبار السن، قام الباحثون بتتبع نشاطهم البدني وصحتهم المعرفية بمرور الوقت، وقاموا بإخضاعهم لاختبارات تم تصميمها بشكلٍ خاص لقياس قدراتهم المعرفية، بالإضافة إلى إخضاعهم لتصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة حالة الدماغ عندهم.

واستنتج الباحثون أن الأشخاص الذين واظبوا على المشي بشكلٍ يومي كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل في الدماغ، وكانت قدراتهم المعرفية تتحسن باستمرار.

ونصح الباحثون كبار السن بممارسة مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة كصعود السلالم أو المشي لمدة بسيطة بشكلٍ يومي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية