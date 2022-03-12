لماذا لا يجب عليك شراء ايفون SE بسعة تخزين 64 جيجابايت؟

هاتف ايفون SE إصدار 2022 تم الإعلان عنه رسمياً ويتوفر الهاتف بسعات تخزين مختلفة تبدأ من 64 جيجابايت وأيضاً 128 و 256 جيجابايت. ويبدأ سعر الهاتف من 430 دولار أمريكي لسعة 64 جيجابايت فهل يستحق الشراء؟

هل 64 جيجابايت مساحة كافية؟

الأمر كله متوقف على طبيعة استخدام الهاتف، إذا كنت من أولئك المستخدمين الذين يقتصر استخدامهم على إجراء المكالمات وإرسال الرسائل وتصفح تطبيقات النواصل الاجتماعي وربما عدة تطبيقات وألعاب أخرى ولا تستخدم الكاميرا بكثافة، فسعة 64 جيجابايت ستكون مناسبة لك.

يجب أن ننوه أن نظام التشغيل وحده والتطبيقات الافتراضية التي تأتي معه تستهلك وحدها ما يزيد عن 10 جيجابايت لذا فإن سعة التخزين الفعلية التي ستكون متاحة لك على نسخة الهاتف بسعة 64 جيجابايت هي نحو 50 جيجابايت تقريباً.

ما هي سعة التخزين المناسبة للشراء؟

لمعظم المستخدمين، تكون سعة 128 جيجابايت هي الأنسب حيث تتيح مساحة تخزين أكبر وحتى مع مرور الوقت وامتلاء الهاتف بالتطبيقات والألعاب والملفات والصور والفيديو لن يخشى المستخدم كثيراً على نفاذ السعة التخزينية.

ما يشجع أكثر على اقتناء سعة 128 جيجابايت من هاتف ايفون SE إصدار 2022 هو أن فارق السعر عن سعة 64 جيجابايت هو 50 دولار أمريكي فقط إذ يبلغ سعر سعة 128 جيجابايت 480 دولاراً أمريكياً.

هناك سعة تخزين ثالثة 256 جيجابايت متوفرة بسعر 580 دولار أمريكي لكننا لا نرشح اقتنائها سوى للمستخدمين الذين يودون تصوير مقاطع فيديو 4K بكثافة وتخزين ملفات كبيرة الحجم.

بدأ الطلب المسبق بالفعل على هاتف ايفون SE إصدار 2022 في بعض الدول، وسيتم طرحه في معظم الأسواق العالمية بحلول إبريل 2022 لذا من المهم أخذ السعات التخزينية المتوفرة في عين الاعتبار.

الألوان المتاحة للهاتف أيضاً هي ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود وكلها تحمل نفس التصميم والمواصفات.