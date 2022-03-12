اقتربنا من موعد إطلاق هاتف OnePlus 10 Pro عالمياً، وبناءً على تسريب Yogesh Brar على موقع تويتر فإن الشركة تعتزم إطلاق الهاتف في السوق العالمية يوم 22 أو 24 مارس القادم. مما يعني أنه يفصلنا أقل من أسبوعين تقريباً عن الموعد المحدد.

لم يتطرق التسريب إلى الحديث بالتفصيل عن سعر الهاتف، ولكن تعمد ذكر كلمة “Good” مما يعني أنه سيأتي بسعر مناسب وهذا يدل على أن شركة OnePlus تحاول الحفاظ على مكانة الهاتف وجذب عدد أكبر من المشتريين من خلال عامل السعر الأفضل.

تاريخان محتملان كموعد لإطلاق OnePlus 10 Pro عالمياً

تم إطلاق هاتف OnePlus 10 Pro لأول مرة في الصين في مطلع العام الحالي، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها شركة OnePlus هاتفها الرئيسي في الصين فقط. ولسبب غير معروف، قررت تأجيل الإطلاق العالمي للهاتف شهرين إضافيين.

هل هذه الاستراتيجية الجديدة في التسويق التجاري لهاتفها الرائد يلعب في مصلحة الشركة وقد تتمكن من تحقيق عائد ربحي أكبر مقارنة بعائدات هاتف OnePlus 9 Pro، فهذا هو السؤال.

ضف على ذلك حقيقة أنه لم يتم إطلاق هاتف OnePlus 10 – الإصدار القياسي – حتى الآن، ولا نتوقع أن يتم حتى إطلاقه بجانب الإطلاق العالمي لهاتف OnePlus 10 Pro.

تصميم هاتف OnePlus 10 Pro مستوحى من تصميم هواتف سامسونج السابقة وتحديداً Galaxy S20 و Galaxy S21، حيث يتم تصميم وحدة الكاميرا الخلفية على هيئة نتوء بارز من الإطار المادي للهاتف.

وعلى الرغم من أن هناك الكثير من المستخدمين الذين عبروا عن ساعدتهم بالتصميم الجديد، إلا أن هناك بعضهم الأخر الذين لم يشعروا بالرغبة في امتلاكه نظراً لأنه تصميم تقليدي ومستوحى من هاتف أخر وليس تصميم أصلي فريد من نوعه كما تعودنا دائماً مع هواتف الشركة الرائدة.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت ويحتوي على شاشة قياس 6.7 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLEd LTPO 2.0 بمعدل تحديث ديناميكي ودقة +QHD.

تم تطوير الكاميرا بالتعاون مع شركة Hasselblad الرائدة للتقنيات البصرية وتمتاز الكاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 150 درجة وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل بتقريب بصري 3.3x.