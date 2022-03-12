عباس النوري يكشف عن شخصيته في مسلسل مع وقف التنفيذ

قام الفنان السوري عباس النوري بنشر صورة جديدة على حسابه الرسمي على إنستغرام روّج من خلالها لشخصية فوزان التي سيلعبها في مسلسل “مع وقف التنفيذ”.

وظهر النجم المشهور بدور الحكيم أبو عصام في باب الحارة بمظهر رجل كبير في السن، يحمل همومًا كبيرة أرهقته بها الحياة، حيث وسيَلعب دور البطولة في المسلسل الذي يتم تصويره حاليًا في العاصمة السورية دمشق رفقة الفنانة سلاف فواخرجي.

من جانبه، قال سيف الدين سبيعي مخرج العمل، إنه حرص على اختيار أهم الفنانين السوريين للمشاركة في المسلسل الذي سيتحدث عن تأثير الضغوطات التي مرّ بها السوريون خلال الحرب على تفكيرهم.

يذكر أن عباس النوري انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في الجزء الثالث من مسلسل حارة القبة، الذي سيعرض الجزء الثاني منه في رمضان القادم.

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