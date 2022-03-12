أليك بالدوين يرفع دعوى قضائية على منتجي فيلم راست

أكدت وسائل إعلام أميركية قيام الممثل الأميركي أليك بالدوين برفع دعوى قضائية ضد منتجي فيلم “راست” الذي شهد حادثًا مأساويًا أودى بحياة المصورة غالينا هانشيز.

ورفض الممثل الاتهامات التي وجهت إليه بعد وفاة المصورة بسبب طلق ناري أطلقه عليها أثناء عمليات التصوير.

وقال أليك بالدوين إنه يشارك في الفيلم بشكلٍ إبداعي، وأشار إلى أنه غير مسؤول عن شؤون الأمن، وسلامة الأسلحة وتوظيف الكادر، وطالب الشركة المنتجة بدفع تعويضات عن الضرر الذي لحق به بسبب هذه القضية.

يذكر أن حادث مقتل غالينا هانشيز الذي وقع في أكتوبر الماضي أوقف تصوير الفيلم، وأثار جدلاً كبيرًا في هوليوود حول استخدام الأسلحة الحية في تصوير الأفلام.

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