بيع صور ناسا النادرة في مزاد علني في كوبنهاغن

شهد مزاد علني أقيم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت إشراف “دار برون راسموسن للمزادات” بيع 73 صورة نادرة لناسا بمبلغٍ تجاوز 171 ألف دولار.

وقالت دار المزادات إن السلسلة طرحت من هاوي جمع أجنبي فضّل عدم الكشف عن هويته، وأكدت على أن المزاد تضمن 74 صورة التقطت خلال بعثات أبولو بنسخها المتعددة التي نفذتها وكالة الفضاء “ناسا” في مدار القمر، وعلى سطحه خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

وأشارت دار المزادات إلى أن صورة “شروق الأرض” التي التقطها رائد الفضاء ويليام أندرسن في 1 ديسمبر 1968 حققت السعر الأعلى في المزاد بعدما بيعت مقابل 13 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن أقدام البشر لم تطأ سطح القمر منذ خلال رحلة أبولو 17 التي وصلت القمر عام 1972.

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