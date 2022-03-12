جديد إنستغرام ميزة العلامات المحسنة

في إطار سعيها لتحسين انتشار أعمال صناع المحتوى؛ أطلقت شركة ميتا المالكة لتطبيق إنستغرام ميزة العلامات المحسنة، حيث ستساعد صناع المحتوى على مشاركته وعرضه بصورة أفضل تضمن لهم انتشاره بشكلٍ أوسع.

وتقوم الميزة الجديدة على عرض دور الشخص داخل صورة معينة من خلال العلامات، حيث سيكون بإمكان صناع المحتوى تمييز الأشخاص المساهمين في صورتهم أو في أي عمل ضمن منشوراتهم.

ولتفعيل هذه الميزة؛ يجب على صناع المحتوى الضغط على خيار “وضع علامة على الأشخاص” عند إنشاx منشور جديد، ثم الضغط على إضافة علامة، وبعدها تحديد المساهمين.

يذكر أن إنستغرام قامت بإطلاق هذه الميزة بعدما طالتها اتهامات كثيرة من قبل صناع المحتوى من ذوي البشرة السمراء، الذين قالوا إن إنستغرام لا يقوم بالترويج لمحتواهم بصورة جيدة.

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