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فيل غاضب ينهي حياة مواطن تنزاني

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قضى رجل تنزاني نحبه بعدما دهسه فيل أثناء قيامه بجمعه الحطب، في محمية نغورونغور الطبيعية الواقعة في تنزانيا.

وقالت الشرطة المحلية، إنّ رجلاً من قبيلة الماساي توفي بعدما تعرض لهجومٍ من فيل غاضب أثناء جمعه الحطب من المحمية.

وأشارت الشرطة إلى أن الفيل هاجم مجموعة من السكان الذين اقتربوا من مناطقه خلال عملية الجمع، وقالت إنّ الحادث لم يسفر سوى عن وفاة الرجال البالغ من العمر 45 عامًا، مؤكدةً في الوقت ذاته عدم تعرض باقي المجموعة لأي إصابات.

وأثار هذا الهجوم قلق السلطات التنزانية من زيادة النشاط البشري في هذه المنطقة التي تشتهر بمناظرها الطبيعية والحياة البرية، والمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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