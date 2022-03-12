الفيديو: بقرة شاردة تعيق حركة السير على طريق سريع

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو طريف، لبقرة هاربة تسير وسط طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتسببت البقرة بحالة إرباك شديدة لسائقي السيارات وللسلطات التي حاولت الإمساك بها، وإبعادها باتجاه طريق باسادنيا الواقع شمال لوس أنجلوس.

وحاول رجال الشرطة وبعض المتطوعين محاصرة البقرة عند مركز تسوق، إلّا أنّها باغتتهم وصعدت السلالم الموجودة بالقرب من المتجر، قبل أن تنزل مجدداً وتعود للطريق السريع.

ولم يتمكن رجال الشرطة من الإمساك بالبقرة التي غادرت الطريق، ودخلت بين المزارع.

يُذكر أنّ دراجاً من الشرطة استطاع في نهاية الأمر العثور على البقرة التي كانت ترعى في إحدى المزارع، وأبلغ المزارعين الذين أمسكوا بها وأعادوها لصاحبها.

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