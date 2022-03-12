أبل تستعد لطرح نظام التشغيل IOS 15.4

أعلنت شركة أبل الأمريكية، استعدادها لإطلاق التحديث الجديد لنظام التشغيل IOS 15.4 بعد انتهاء الفترة التجريبية التي بدأت في يناير الماضي.

وسيجلب هذا النظام مجموعة كبيرة من الميزات المنتظرة، أبرزها ميزة فتح القفل أثناء ارتداء الكمامة، والتي ستخلص العديد من المستخدمين من مشكلة خلع الكمامة عند رغبتهم بفتح قفل الهاتف.

كما سيجلب 37 رمزاً تعبيرياً جديداً، أبرزها زلاجة وإطار دراجة نارية، بالإضافة لصوت جديد لمساعد Siri.

وقالت أبل، إنّ التحديث سيصل بشكلٍ مجاني لجميع المستخدمين خلال الأسبوع القادم.

يُذكر أنّ الخبراء يتوقعون إطلاق أبل للنظام الجديد يوم 18 مارس الجاري، بالتزامن مع إطلاق أجهزة آيفون الخضراء.

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