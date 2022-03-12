كاظم الساهر يتعرض لوعكة صحية أثناء حفله في هيوستن

تعرّض الفنان العراقي كاظم الساهر لوعكة صحية خلال الحفل الذي أحياه في مدينة هيوستن الأمريكية، ضمن جولته الأمريكية.

وفاجأ قيصر الأغنية العربية جمهوره عندما أخبرهم خلال الحفل أنّه يشعر بالدوار، ليكمل بعدها الحفل وهو جالس على الكرسي، حيث كان يقف ويغني أحياناً ويستريح أحياناً أخرى.

وقدّم الفنان العراقي خلال الحفل باقة من أغانيه الرائعة، التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبيرٍ.

وحظي مقطع الفيديو الذي قال فيه الفنان العراقي عبارة “راسي دايخ”، بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أنّ يلتقي كاظم الساهر جمهوره في لوس أنجلوس السبت 12 مارس، قبل أن ينتقل لشيكاغو يوم 18 مارس الجاري لإحياء حفلٍ فيها، ليواصل بعدها جولته الأمريكية بحفلات في واشنطن، نيوجرسي، ومنتريال، وتورنتو.

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