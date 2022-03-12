فاطمة الحوسني ستلعب دور هند في الزقوم

بدأت الفنانة فاطمة الحوسني الترويج لمسلسلها الرمضاني الجديد الزقوم، حيث نشرت صورةً من كواليس العمل على حسابها الرسمي في إنستغرام، وعلّقت عليها بالقول: انتظروني في رمضان، شخصية هند.

ويتناول مسلسل الزقوم قصة سكان قرية يتعرضون لأحداث مختلفة منذ بداية الربع الأخير للقرن العشرين وصولاً إلى يومنا هذا، وسيتحدث عن موضوعات اجتماعية شائكة بين الماضي والحاضر.

ومسلسل الزقوم من تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج أحمد يعقوب المقلة، وبطولة نخبة من النجوم أمثال أمين الصايغ، فاطمة الحوسني، فارس البلوشي، أميرة محمد، سعد الفرج، فخرية خميس، حبيب غلوم، أحمد الأنصاري، عبد الله حيدر، عائشة عبد الرحمن وغيرهم من الفنانين.

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