في صمت تام – هونر تُطلق هاتف Honor X8 بمواصفات ممتازة وسعر رخيص

كشفت شركة هونر النقاب عن هاتف Honor X8 وهو من هواتف الفئة المتوسطة ميسورة التكلفة. يمتاز الهاتف بشاشة ذات الفتحة المركزية المثقبة لإيواء كاميرا الصور الشخصية، بينما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل. وسوف نستعرض لكم الآن سعر ومواصفات الهاتف بالتفصيل.

سعر ومواصفات هاتف Honor X8

يبلغ قياس الهاتف 163.4×74.7×7.45 مم ويزن 177 جرام فقط، مما يعني أنه هاتف خفيف الوزن للغاية ولن تشعر أنك تحمل أي شيء في جيوبك أثناء اصطحابه.

يحتوي الهاتف على شاشة ضخمة قياس 6.7 بوصة دقتها +FHD وأبعاد عرضها 2388×1080 بكسل بمعدل تحديث 90Hz وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل نسبتها 93.6%، مما يعني أن الهاتف يتمتع بحواف نحيفة للغاية.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 680 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت ويدعم الهاتف تقنية الذاكرة العشوائية الافتراضية بسعة 2 جيجابايت كحد أقصى.

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت ويعمل بواجهة Magic UI 4.2 المستندة على نظام أندرويد 12، وبالطبع يدعم الهاتف جميع خدمات وتطبيقات جوجل.

هاتف Honor X8 مدعوم بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل للصور الشخصية والمكالمات المرئية ولذلك هي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسب.

وحدة الكاميرا الخلفية عبارة عن وحدة تصوير رباعية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية “متواضعة نسبياً” بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة ونعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي الذي ساعد على أن يكون الهاتف بوزن خفيف.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، وتدّعي شركة هونر أنه من خلال شحن الهاتف لمدة 10 دقائق فقط يمكنك الحصول على ما يصل إلى 3 ساعات من تشغيل الفيديو المتواصل.

هو هاتف من الجيل الخامس 4G يحتوي على درج ثنائي الشريحة SIM ويدعم بلوتوث 5.0 ويحتوي على منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ويدعم GPS و Wi-Fi 802.11ac ومزود بمقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ويدعم إلغاء تأمين الهاتف عن طريق مُعرف الوجه.

من المتوقع أن يصل الهاتف إلى العديد من الأسواق والتي من بينها الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وسيتوفر باللون الأسود والأزرق والفضي.