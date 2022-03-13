دينا الشربيني تظهر منفردة في بوستر المشوار

ظهرت الفنانة المصرية دينا الشربيني منفردة في البوستر الرسمي لمسلسل المشوار، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وبدأت دينا الترويج لشخصيتها في العمل من خلال نشرها البوستر الرسمي على حسابها في إنستغرام، وكشفها عن اسم الشخصية التي ستلعبها فيه.

وظهرت النجمة المصرية في البوستر وهي ترتدي حجاباً وبلوزة عليها ورد، وعلّقت على البوستر بالقول: كل سنة وأنتم طيبين، ورد، مسلسل المشوار رمضان 2022.

وسيتناول مسلسل “المشوار” قصة ماهر الذي يتورط بتجارة الآثار ويورط زوجته معه، وهذا ما يدفعهما للهروب من الشرطة.

ومسلسل المشوار من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وبطولة دينا الشربيني، محمد رمضان، إياد نصار، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، صبري عبد المنعم، صبري فواز، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين.

يُذكر أنّ دينا الشربيني ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي بشخصية كاميليا، في مسلسل “قصر النيل”.

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