جزائري يخاطر بحياته من أجل الوصول إلى فرنسا

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لشاب جزائري، سافر إلى فرنسا بطريقة مميتة.

وعمد الشاب الذي لم تكشف هويته إلى الاختباء في الجزء السفلي لطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، انطلقت من مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة باتجاه مطار شارل ديغول في فرنسا.

وتم اكتشاف المسافر الهارب لحظة وصول الطائرة للمطار الفرنسي، وبدا الشاب الجزائري في الفيديو وهو خائف ومرتعب.

وأثارت هذه الحادثة تساؤلات عديدة في الجزائر، عن كيفية وصول الشاب لهذا المكان الخطير، والطريقة التي اجتاز بها حواجز التفتيش الموجودة في المطارات الجزائرية المشهورة بإجراءاتها الصارمة للغاية.

يُذكر أنّ هذه الحادثة تُعد الأولى من نوعها التي تُسجلها خطوط الطيران الجزائرية، طوال تاريخها.

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