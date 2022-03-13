بالصور – ايفون 13 وايفون 13 برو باللون الأخضر الجديد!

مع الإعلان عن هاتف ايفون SE الجديد كشفت ابل أيضاً عن لون جديد لهواتف ايفون 13 وايفون 13 برو وهو اللون الأخضر الذي بدأ بالفعل في التوفر للعملاء في الأسواق.

اللون الأخضر لهاتف ايفون 13 وايفون 13 ميني هو لون أخضر غامق قليلاً وبه بعض اللمعان، بينما درجة اللون الأخضر لهاتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس تندرج تحت الأخضر الفاتح الغير لامع (أخضر مطفي).

هذه اللون الأخضر الجديد من ابل لسلسلة ايفون 13 يبدو متشبعاً أكثر من اللازم بينما اللون الأخضر لهواتف ايفون 13 برو يبدو ناعماً أكثر، وهذا أمر متعمد من ابل للتمييز بين كلا اللونين في الهواتف المختلفة بجانب أمور أخرى كالحجم وتوزيع الكاميرات الخلفية.

الألوان المتاحة حالياً لسلسلة ايفون 13 – بجانب اللون الأخضر الجديد – هي: الأبيض والأسود والأزرق والأحمر ولا توجد أي اختلافات بينهم على مستوى المواصفات أو السعر.

جدير بالذكر أن ابل العام الماضي كانت قد أعلنت عن لون جديد لهواتف ايفون 12 بعد عدة أشهر من إطلاقه وكان ذلك هو اللون الأورجواني Purple.