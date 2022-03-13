جديد غوغل.. خدمة دفع رسوم انتظار السيارات بالأوامر الصوتية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق مساعدها الصوتي، قامت شركة غوغل بإتاحة ميزة دفع رسوم انتظار السيارات بالأوامر الصوتية من خلال غوغل أسيسينت.

وستتيح الميزة الجديدة الفرصة للمستخدمين لدفع هذه الرسوم من خلال الأوامر الصوتية، ودون الحاجة إلى فتح الهاتف والدخول إلى المحفظة من أجل تحويل قيمة الرسوم.

وقالت غوغل إنّ الميزة الجديدة ستكون متاحة في أمريكا فقط، وبالتحديد لمستخدمي تطبيق بارك موبايل الذي يعمل في أكثر من 400 مدينة أمريكية، وأشارت إلى أنّ هذه الخاصية لا تعمل حالياً مع جميع أنظمة تحصيل رسوم الانتظار.

يذكر أنّ تطبيق بارك موبايل، يساعد سائقي السيارات على إيجاد أماكن خالية لإيقاف السيارات، في أكثر من 400 مدينة أمريكية.

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