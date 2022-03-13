فرنسا تقرر منح جرعة رابعة لهذه الفئة

في إطار سعيها لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا، أعلنت فرنسا تخصيص جرعة رابعة معززة بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا الـ80 عاماً.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، إنّ الجرعة الرابعة ستكون مخصصة للأشخاص فوق سن الـ80 عاماً بشرط حصولهم على الجرعة الثالثة قبل 3 أشهر.

وأوصى الوزير الفرنسي كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالالتزام بوضع الكمامة في أماكن التجمعات لوقاية أنفسهم من الفيروس التاجي.

وأشار إلى وجود زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا خلال الأيام الماضية، بسبب الطفرة BA2، واستبعد تغيير الاستراتيجية المتعبة في البلاد، والتي تذهب لرفع غالبية القيود خلال الفترة القادمة، رغم زيادة الإصابات.

يُذكر أنّ ارتداء الكمامة لن يكون إلزامياً في فرنسا بدءاً من يوم 14 مارس، باستثناء من يستخدمون وسائل النقل أو يقصدون المؤسسات الصحية.

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