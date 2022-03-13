تطبيق رسائل غوغل يوفر الرموز التعبيرية الخاصة بآيفون

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن تحديث جديد لتطبيق رسائل غوغل، جلب معه الرموز التعبيرية الخاصة بآيفون، وحسّن مجموعة كبيرة من الوظائف الموجودة في التطبيق.

وأتاح التحديث الجديد إمكانية رؤية الرموز التعبيرية لردود الفعل من iMessages، بالإضافة لتوفير ميزة لتصنيف الرسائل بحسب نوعها كمحادثة عائلية، محادثة عمل، أم شيء آخر يحدده المستخدم.

وسيقدّم هذا التحديث تنبيهات حول أعياد ميلاد جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، لكي يقوم بإرسال التهنئة لهم.

بالإضافة لإمكانية إرسال مقاطع الفيديو المشتركة عبر الرسائل من Google كروابط صور Google داخل المحادثة مباشرة، وتعيين رسائل كلمة المرور لمرة واحدة خلال الـ24 ساعة.

يُذكر أنّ التحديثات الجديدة ستصل لجميع مستخدمي التطبيق خلال الأسابيع القادمة.

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