تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة من التطبيقات الجديدة والمفيدة التي ستعتمد عليها دائماً!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Quick Volume Control

تطبيق Quick Volume Control يتيح لك الوصول بسرعة وسهولة إلى مؤشرات الصوت. فبدلاً من النقر على زري خفض ورفع الصوت المتواجدين في الإطار الجانبي للهاتف، كل ما عليك فعله سحب شريط الإشعارات من مركز التحكم والتعديل على الصوت من خلال المؤشرات المتواجدة أمامك. الأفضل من ذلك أنه يتيح لك استبدال وضع الصوت بنقرة واحدة. هذا هو كل شيء، تطبيق بسيط ورائع وحجمه خفيف ومتاح بشكل مجاني لفترة محدودة ونوصيكم بتجربته على الفور.

السعر : مجاني

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WiFi Master

الأمر بسيط للغاية. تطبيق WiFi Master يتيح لك القدرة على اختبار سرعة التنزيل “Download” والتحميل “Upload” وزمن الاستجابة “Ping” ويساعدك في معرفة من يستخدم شبكة الإنترنت الخاصة بك. فإذا كنت تظن أن هناك من يسرق الإنترنت منك أو هناك غرباء متطفلين يسرقون السرعة من خلال شبكة الواي فاي الخاصة بك، فينبغي أن يساعدك تطبيق WiFi Master في اكتشافهم، ولكن بالطبع هو لا يتيح لك القدرة على قطع الاتصال عنهم. هذه الخطوة ينبغي أن تتخذها من إعدادات الراوتر أو على الأقل يمكنك تعيين كلمة مرور جديدة لشبكة الواي فاي. على الرغم من أن التطبيق لا يزال جديد على المتجر إلا أنه مجاني ومراجعاته إيجابية وننصحكم بتجربته.

السعر : مجاني

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Phone Call Recorder

نحن على يقين بأن وظيفة تسجيل المكالمات أصبحت شبه مستحيلة على أنظمة الأندرويد الحديثة، تقريباً منذ أندرويد 10 وعملت جوجل على تعطيل ميزة تسجيل المكالمات على جميع تطبيقات الطرف الثالث. ولكننا نرى أنه لا يوجد مانع من تجربة تطبيق Phone Call Recorder الجديد على متجر جوجل بلاي خاصة وأنه يتمتع بسمعة طيبة وحصد العديد من المراجعات الإيجابية في فترة زمنية قصيرة. فإذا كنت تبحث عن تطبيق جيد لتسجيل المكالمات وتمتلك هاتف أندرويد يعمل بنظام Android 9 Pie فقد يكون هذا هو التطبيق الذي تحتاج إليه.

السعر : مجاني

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أذكار المسلم – Muslim

بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم – كل عام وأنت دائماُ بخير – نحتاج لتذكيركم بأهمية قراءة القرآن والمداومة على العبادات والطاعات والتقرب من الله. واخترنا لكم تطبيق أذكار المسلم الجديد لمساعدتكم في كل ذلك. التطبيق لا يحتاج إلى تعريف عن نفسه، فهو بمثابة موسوعة دينية شاملة والتي تشتمل على المصحف الشريف كاملاً والعديد من الأدعية الدينية والأذكار الإسلامية والآذان وأدعية الصباح والمساء والعديد من المعلومات القيمة في أمور الدنيا والدين.

التطبيق جديد ومجاني وخفيف جداً ويمكنكم تجربته بشكل مجاني. الميزة الرائعة فيه أنه يدعم العديد من اللغات المختلفة والتي من بينها العربية والإنجليزية والتركية والروسية. باختصار شديد، لا يوجد لديك أية أعذار لعدم تجربته إذا كنت تبحث عن تطبيق أو برنامج ديني جيد. نحن دائماً نهتم بتوفير التطبيقات الدينية الجيدة من أجلكم، وتطبيق Muslim واحداً من بينها.

السعر : مجاني

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Finger Locker

تطبيق Finger Locker بمثابة خزنة أو قبو لجميع بياناتك الهامة التي تريد الاحتفاظ بها بعيداً عن أعين المتطفلين. لحسن الحظ أن هناك العديد من التطبيقات التي توفر نفس هذه الوظيفة بشكل مجاني. ولكن تطبيق Finger Locker يقدمها بطريقة سهلة وبديهية. التطبيق يتيح لك الاحتفاظ بمقاطع الفيديو والصور والروابط والملفات المضغوطة والتطبيقات والمستندات والصوتيات وحمايتها بكلمة سر.

السعر : مجاني

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WhereApp Driver

تطبيق WhereApp Driver فكرته جديدة تماماً حيث يتيح لك حساب المسافة وتكلفة السفر من مكان إلى مكان. للأسف التطبيق لا يجب على العديد من الأسئلة ولا نعرف مما إذا كان يدعم حساب المسافة في الدول العربية جميعها أم في بعض الدول فقط. التطبيق حتى لا يوضح هل من الممكن أن يساعدك على التنقل من مكان إلى أخر كتطبيق Uber على سبيل المثال. على كل حال، يبدو أن التطبيق يدعم حساب المسافات في المملكة العربية السعودية ومصر.

ستحتاج أولاً للتسجيل في البرنامج وتبدأ في إعداده وحساب المسافة وسوف يوضح لك تكلفة الرحلة ولكن هل من الممكن أن يكون هناك قائد للسيارة يقلك من مكان إلى أخر مثل Uber أم لا فهذا السؤال لم نحصل على إجابته. سوف ننتظر سماع آراءكم بعد التجربه!

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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رمضان احلى مع اسمك

تطبيق رمضان أحلى من اسمك يحتوي على مجموعة متنوعة من الصور الرمضانية اللطيفة التي يمكنك كتابة اسمك واسم شريكك في الحياة أو أسماء أبناءك عليها ثم مشاركتها مع من تحب بسهولة شديدة. تطبيق بسيط للغاية وحجمه صغير وخفيف.

السعر : مجاني

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30 Days Workout

تطبيق 30 Days Workout Challenge هو تطبيق للرياضيين وأصحاب اللياقة البدنية والذي يساعدهم في الحصول على جسم رياضي خلال 30 يوماً فقط. يحتوي التطبيق على العديد من التمارين والأنشطة الرياضية التي تساعدك في الحصول على جسم رياضي وعضلات قوية خلال فترة زمنية قصيرة. جميع التمارين المدمجة في التطبيق يتم عرضها على هيئة صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

السعر : مجاني

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Zombie Age 3 Premium: Survival

أعتقد أن الجميع يعلم لعبة Zombie Age خاصة وأن هذا هو الجزء الثالث منها. اللعبة مدفوعة فقط ولكن يمكنكم تحميلها مجاناً لفترة زمنية محدودة. اللعبة لا تحتاج إلى شرح، فقط شاهد مقطع الفيديو الدعائي لها على المتجر وسوف تتأكد أنها واحدة من أفضل ألعاب قتال الزومبي الممتعة على نظام أندرويد… العديد من الأسلحة للاختيار من بينها والكثير من أنواع الوحوش المختلفة للقضاء عليها وعدد لا حصر له من الزعماء الدمويين… استمتع واشكرني لاحقاً.

السعر : مجاني