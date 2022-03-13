صادق الصباح يكشف إنتاجاته المصرية للموسم الرمضاني القادم

بدأ المنتج صادق الصباح الترويج للأعمال المصرية التي ستنافس بها شركته في الموسم الرمضاني القادم، حيث نشر تغريدة على حسابه في تويتر كشف من خلالها عن اسمي العملين المنتظرين من إنتاج شركته.

وقال المنتج اللبناني في تغريدته: “بكل فخر نعلن عن أعمالنا الرمضانية الضخمة، توبة، وبطلوع الروح،” واختتم التغريدة بتوجيه الشكر لطاقم العمل الذي عمل خلال الفترة الماضية على تصويرهما.

وسيتكون مسلسل “بطلوع الروح “من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد هشام عيبة، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وبطولة إلهام شاهين، أحمد السعدني، منة شلبي، جلال العشري، عادل كرم، محمد حاتم وغيرهم.

أما مسلسل “توبة” فسيكون من تأليف ورشة ملوك، وإخراج أحمد صالح، وبطولة صبا مبارك، عمرو سعد، محمد لطفي، ماجد المصري، محمد دياب، أسماء اليزيد، حسن أبو الروس، انتصار وعدد آخر من الفنانين.

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