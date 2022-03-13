تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المميزة والعروض المجانية لفترة محدودة

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Favorite Contacts ويدجت جهات الاتصال

هو ويدجت يمكنك من وضع اختصارات لجهات الاتصال المفضلة على الشاشة الرئيسية، وتخصيصها كما تريد، كما يتيح لك خيارات أخرى لإدارة جهات الاتصال عموماً مثل البحث الذكي وحذف أو دمج الأسماء المكررة ونسخ الأسماء احتياطياً وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق حصني – أدعية وأذكار

تطبيق مميز يحتوي على أكثر من 400 دعاء وذكر مختلف من صحيح الكتاب والسنة والنبوية، يعرض التطبيق المحتوى بثلاثة لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والفرنسية مع خواض مختلفة كالتحكم بحجم الخط والتنبيهات وويدجت الشاشة الرئيسية وثيمات متنوعة وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق Beelinguapp لتعلم اللغات

هو تطبيق يساعدك على تعلم اللغات الجديدة بطريقة ممتعة من خلال الكتب الصوتية والقصص وعرض النص الكتابي مع إمكانية الترجمة والنطق. التطبيق يدعم 14 لغة مختلفة لتجربة تعلم ممتعة.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق PDF Photos+ لتعديل ملفات PDF

هو تطبيق يتيح لك تعديل ملفات PDF وتحويل الصور إلى ملفات PDF وكذلك استخراج النصوص للتعديل عليه أو نسخه وإعادة ترتيب صفحات الملف وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق WikiAr‪t‬ – كل اللوحات الفنية في تطبيق واحد

هو تطبيق يحتوي على آلاف اللوحات والأعمال الفنية الشهيرة من جميع أنحاء العالم، التطبيق يضم مكتبة واسعة من أكثر من 250 ألف لوحة مختلفة لأكثر من 3000 فنان. يعتبر التطبيق ثروة ثقافية حقيقية، وهو مجاني بالكامل.

السعر : مجاني

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تطبيق Craft محرر النصوص ومدون الملاحظات

من التطبيقات التي نرشحها بشدة من أجل إنشاء المستندات وتحرير النصوص فيها حيث يحتوي على العديد من الأدوات للتحكم في النصوص وكذلك إضافة الصور والروابط وإنشاء القوائم بسهولة مع إمكانية التعديل لاحقاً بسهولة أو الحفظ على هيئة ملف PDF لسهولة المشاركة وغير من المزايا الرائعة. التطبيق يعمل على الايفون والايباد.

السعر : تحميل مجاني