سوني تطلق سماعة فريدة من نوعها

أطلقت شركة سوني اليابانية سماعة جديدة بتقنيات متطورة، ومواصفات مميزة أطلقت عليها LinkBuds.

وجاءت السماعة بقسمين، الأول على شكل دائرة مفرغة تثبت داخل فتحة الأذن، وتتوزع داخله مكبرات الصوت، والثاني يبرز من الأذن قليلاً ثبتت فيه المعالجات والميكروفونات.

وقالت الشركة اليابانية إن سماعتها الجديدة ستمنح عشاق الموسيقى تجربة مميزة، لدعمها تقنية الصوت المحيطي، وحصولها على محرك DSEE، ومعالجات V1 الحديثة.

وتتميز هذه السماعة بخاصية Wide Area Tap للتحكم بالأصوات من خلال النقر الخفيف على جانبي هيكل السماعة، بالإضافة لإمكانية التحكم بها عن بعد من خلال الأوامر الصوتية.

وعمدت سوني لتزويد سماعتها الجديد بهيكل مقاوم للماء والعرق، وببطارية تجعلها تعمل لمدة 5 ساعات في الشحنة الواحدة، وبحافظة بلاستيكية تطيل عمر البطارية ل12 ساعة إضافية.

يذكر أنّ سوني لم تقدم أي معلومات عن سعر سماعة LinkBuds، أو موعد طرحها في الأسواق العالمية.

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