إصابة شون بن بفيروس كورونا

كشف المخرج بول توماس أندرسون عن سبب غياب الفنان والمنتج العالمي شون بن عن حفل توزيع جوائز نقابة مخرجي الشاشة، وقال إنّ شون بن اكتشف إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من أوكرانيا.

وقال بول إنّ الفنان العالمي عاد إلى منزله مثل المحاربين القدامى المشاركين في الحرب العالمية الأولى، معبرا عن اعتزازه بصداقة شون بن، وأشاد بعمله وبجهوده الإنسانية في أوكرانيا، وبدعمه للعمليات الإغاثية فيها.

وكان شون قد زار أوكرانيا في أكتوبر 2021، وقام بالتحضير لفيلمه الجديد فيها، قبل أن يعود إليها بعد بدء الحرب، ليستأنف تسجيل الأحداث التي تدور على أرض الواقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية