مسن أسترالي ينجو بأعجوبة من لدغة ثعبان سام

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع مرعب لثعبان سام تسلل لمكتب مسن أسترالي يدعى مالكوم، وحاول لدغه.

وأظهر مقطع الفيديو تسلل الثعبان بهدوء من خلف الرجل الذي كان جالساً في مكتبه، قبل أن يشعر مالكوم به في اللحظة المناسبة، وينجو من لدغته المميتة.

وقال مالكوم إنّه شعر بحركة خلفه، وهذا ما دفعه للنظر ليصدم برؤية الثعبان الذي كان متحفزاً للانقضاض عليه، ليقوم بعدها بدفع الكرسي والفرار بأعجوبة من الثعبان السام.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وقال رواد تلك المواقع إنّ مالكوم كان محظوظاً، لأنّه نجا من اللدغة السامة في الوقت المناسب.

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