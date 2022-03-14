بسرعة شحن 80W وشاشة 120Hz – تسريب ضخم يكشف عن مواصفات هاتف Vivo X80 Pro!

يعتبر هاتف Vivo X80 Pro من أكثر الهواتف الذكية المرتقبة خلال الفترة القادمة، ومن المحتمل أن الشركة الصينية تتجهز من أجل عقد حدث إطلاق للإعلان عن السلسلة بالكامل.

اليوم، لدينا تسريب ضخم يكشف عن تفاصيل مواصفات هاتف فيفو المرتقب Vivo X80 Pro، حيث تأتي إلينا هذه التفاصيل من المُسرب الشهير Sam على موقع تويتر والملقب أيضاً باسم Shadow_Leak ويمكنكم القول أنه شاركنا قائمة بأبرز وأهم مواصفات الهاتف الرئيسية.

هاتف Vivo X80 Pro قادم بمواصفات متطورة

وفقاً لتسريب Shadow_Leak فإن هاتف Vivo X80 Pro يحتوي على شاشة قياس 6.78 بوصة عبارة عن لوحة عرضE5 AMOLED منحنية ولكن لم يتم التأكيد على دقة العرض، حيث يعتقد المُسرب أنها ستأتي بدقة +QHD أو +FHD وبالتالي نحن لسنا متأكدين من هذه النقطة بالتحديد.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك المتطورة التي طال انتظارها MediaTek Dimensity 9000 SoC والتي لا نعلم حتى الآن ما هو فرق الأداء بينها وبين شريحة Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

على الرغم من أن هناك بعض التقارير التي تفيد بأن شريحة ميديا تيك هي الأفضل من حيث الأداء وكفاءة الطاقة والتبديد الحراري، إلا أننا نتوقع أن يتم تزويد هاتف Vivo X80 Pro Plus بشريحة كوالكم بدلاً من ميديا تيك. لاحظ أننا نتحدث هنا عن هاتفين مختلفين وليس هاتف واحد، ولكن الفرق الوحيد فيما بينهما هو حرف “Plus”.

أيضاً سيحتوي الهاتف من الداخل على وحدة Vivo V1 NPU العصبية والتي رأيناها سابقاً على هاتف Vivo X70 Pro Plus والتي ساعدت بشكل كبير على تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي.

سيعمل الهاتف بواجهة FunTouchOS 12 المخصصة من شركة فيفو التي تستند على نظام أندرويد 12 وسيأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت من النوع LPDDR5 وسيحتوي على وحدة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 عالية السرعة.

بالتأكيد سيأتي طراز 6 جيجابايت مع تخزين 128 جيجابايت، في حين أن طراز 8 جيجابايت سيكون من نصيب سعة تخزين 256 جيجابايت. وعلى الأرجح لم يكون هناك فتحة توسعة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية.

يحتوي على كاميرا خلفية رباعية

الكاميرا الخلفية ستكون عبارة عن إعداد رباعي يمتاز بمستشعر Sony IMX789 بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بنظام التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/1.4، جنباً إلى جنب مع عدسة فائقة الاتساع IMX663 بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتوغرافي IMX663 بدقة 12 ميجابكسل بتقريب بصري بمعدل 2x، وكاميرا تيليفوتوغرافي أخرى IMX663 بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب هجين بمعدل 10x وتقريب رقمي بمعدل 60x. وفي الأمام كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

سيتم تزويد الهاتف ببطارية سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

أيضاً من الضروري أن يحتوي الهاتف على شريحة NFC وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. للأسف الشديد، لسنا متأكدين من موعد الإعلان عن السلسلة، ولكن بناءً على كم التسريبات التي تعرضت إليها هواتف السلسلة، فمن المؤكد أننا أصبحنا على مقربة من رؤيتها على أرض الواقع، وسيكون خلال النصف الأول من العام الجاري.