فيلم قوة الكلب يظفر بجائزة بافتا 2022 لأفضل فيلم

شهد حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا” تتويج فيلم قوة الكلب بجائزة أفضل فيلم.

كما نالت مخرجة الفيلم جين كامبيون جائزة أفضل مخرجة بسبب النجاح الكبير الذي حققه فيلمها.

وأقيم حفل توزيع جوائز “بافتا 2022” في قاعة ألبرت الملكية في العاصمة الإنجليزية لندن، وقامت الممثلة الأسترالية الكوميدية ريبل ويلسون بتقديم الحفل، بعدما نُظِمَ في العام الماضي بشكلٍ افتراضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وافتتح الحفل بتقديم المغنية شيرلي باسي أغنية لجميس بوند بمناسبة الذكرى الـ 60 لانطلاق سلسلة أفلامه.

يذكر أن حفل توزيع جوائز “بافتا 2022” شهد حضور مجموعة من النجوم العالميين أمثال بنيدكيت كومبوباتش، وليدي غاغا وغيرهم.

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