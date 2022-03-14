هواتف ابل وسامسونج في المقدمة – أكثر 10 هواتف ذكية مبيعاً خلال العام الماضي!

عام تلو الأخر تسيطر فيه شركة ابل على قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعاً خلال العام، حيث احتلت هواتف الشركة 7 مراكز متقدمة في قائمة عام 2021 وقد جاء على رأسها هاتف iPhone 12 بنسبة بلغت 2.9% ويليه iPhone 12 Pro Max بنسبة 2.2%.

بناءً على إحصائية Conterpoint Research فإن هاتف Apple iPhone 12 كان الهاتف الأكثر مبيعاً خلال عام 2021 والذي فضله عدد أكبر من المستخدمين بفضل سعره الأرخص وحجم شاشته “المعتدل” مقارنةً بالطرز الرئيسية الأخرى بإجمالي مبيعات بلغت نسبتها على مستوى العالم 2.9%.

في المرتبة الثانية جاء هاتف Apple iPhone 12 Pro Max والذي استحوذ على 2.2% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية لعام 2021. وفي المرتبة الثالثة استطاع هاتف iPhone 13 الطراز القياسي في السلسلة أن يحصد 2.1% من المبيعات.

حصل هاتف iPhone 12 pro على المركز الرابع بنسبة بلغت 2.1% من إجمالي المبيعات، وخلفه مباشرةً جاء هاتف iPhone 11 الذي يبلغ من العمر عامين تقريباً إلا أنه لا يزال يتمتع بسمعة طيبة نظير مواصفاته الرائدة وتقنياته المتطورة على صعيد مستوى الأداء ويقدم إمكانيات مذهلة في التصوير الفوتوغرافي. باختصار شديد، هاتف iPhone 11 لا يزال في ريعان شبابه.

وبناء على إحصائية مبيعات شركة ابل المُقدرة لعام 2021، فقد بلغت أرباح الشركة 1.39 مليار دولار أمريكي، ومن المرجح أن الشركة التي تتخذ من مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها باعت أكثر 40 مليون هاتف iPhone 12 وباعت أكثر من 30 مليون هاتف iPhone 12 Pro Max حتى الآن.

بينما من المتوقع أن تكون الطُرز الأخرى مثل iPhone 13 و iPhone 12 Pro و iPhone 11 باعت في حدود 27 إلى 29 مليون وحدة فقط.

تماماً مثل العام الماضي، لم تشتمل القائمة على أي هواتف رائدة لشركة سامسونج، ولكن هذا لا يعني أنها خرجت خالية الوفاض من القائمة، حيث احتل هاتفها الاقتصادي Galaxy A12 المرتبة السادسة بنسبة بلغت 2.0% من إجمالي المبيعات على مستوى العالم.

استطاعت شركة شاومي أن تستفيد من السوق الآسيوية والهندية وشحنت لهم أكبر عدد ممكن من هواتفها ميسورة التكلفة الرخيصة مثل Redmi 9A و Redmi 9 اللذان احتلا المركز السابع والعاشر.

على الرغم من أن شركة ابل أطلقت مؤخراً هاتف iPhone SE 2022 إلا أن هاتف iPhone SE 2020 البالغ من العمر عامين استطاع أن يحتل مكانة جيدة في قائمة أكثر الهواتف مبيعاً خلال عام 2021 وسجل نسبة مبيعات بلغت 1.6% على مستوى العالم.