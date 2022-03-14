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أمازون تكتشف برامج قرصنة تستهدف منظمات الإغاثة في أوكرانيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة أمازون الأميركية استهداف القراصنة لبرامج الإغاثة في أوكرانيا، وقالت، في بيانٍ رسمي، إن شركة خدمات الحوسبة السحابية “أمازون ويب سيرفسز” التابعة لها اكتشفت نسخًا عدة من برامج قرصنة تستهدف المنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع الدولي والإغاثة التي تقدم المساعدات في أوكرانيا.

كما أشارت إلى أن القراصنة استهدفوا المنظمات الإغاثية التي تعمل على توفير الإمدادات الطبية والغذائية والملابس للمحتاجين في أوكرانيا.

وأكدت الشركة الأمريكية عملها مع مؤسسات تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا من أجل التصدي لهذه الهجمات، والتنسيق معها؛ من أجل تبادل المعلومات بطريقة فورية وسريعة تمنع القراصنة من تحقيق أهدافهم.

يذكر أن شركة أمازون الأميركية أعلنت وقوفها إلى جانب أوكرانيا، حيث تبرعت بخمسة ملايين دولار أميركي للمتضررين من هذه الحرب.

 

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قناة 218 الليبية

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