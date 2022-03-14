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الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي سيعرض في رمضان

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت منصة شاهد الترويج للجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني من خلال نشر البرومو الترويجي للعمل.

ويأتي الجزء السادس بعد سبع سنواتٍ من طرح الجزء الخامس، وسيواصل الفنان أحمد مكي لعب دور البطولة فيه من خلال شخصية حزلقوم.

وأظهر البرومو تواجد شخصيات جديدة في العمل كشخصية عمة الكبير التي ستلعبها الفنانة سماء إبراهيم، بالإضافة إلى ظهور شخصية نجل الكبير، وعودة الفنان هشام إسماعيل للسلسلة بدور فزاع بعدما غاب عن الجزء الماضي.

وكان أحمد مكي قد روّج للمسلسل من خلال نشره البوستر الرسمي على حسابه في إنستغرام، ودعا عشاقه إلى متابعته.

الجدير بالذكر أن الجزء السادس من السلسلة سيشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال أحمد مكي، مصطفى غريب، رحمة أحمد، حسين أبو حجاج، علاء زينهم، ماجد الكدواني، حمدي الميرغني.

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قناة 218 الليبية

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