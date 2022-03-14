رقبة التكنولوجيا.. أسبابها وطرق الوقاية منها

قالت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور إن العمل المستمر على أجهزة الحاسوب المحمول في المنزل يؤدي إلى لإصابة برقبة التكنولوجيا.

وأشارت الجمعية إلى أن رقبة التكنولوجيا تحدث بسبب الجلوس الخاطئ أمام شاشة الحاسوب ولساعات طويلة، وأوضحت أن هذا الأمر يؤدي إلى تصلب عضلات الرقبة وتقلص عضلات الصدر والبطن.

وللوقاية منها؛ دعت الجمعية الألمانية الأشخاص العاملين من المنزل لتخصيص مكان محدد للعمل مجهز بالوسائل المطلوبة كافة للحفاظ على صحة الجسم، وأكدت على أهمية وضع شاشة الحاسوب على مستوى العين.

يذكر أن الجمعية الألمانية أكدّت انتشار مشكلة رقبة التكنولوجيا بشكلٍ كبير في أنحاء العالم كافة؛ بسبب الجلوس الخاطئ أمام شاشات الحواسيب.

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