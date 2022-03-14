ساعة Galaxy Watch 5 ستأتي بميزات صحية مبتكرة من بينها مقياس لدرجات الحرارة!

صدقني لو قلت لك أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالغيرة من مالكي ساعة سامسونج الذكية Samsung Galaxy Watch 4. فنحن في شهر مارس من عام 2022 ولا تزال هي الساعة الوحيدة التي تعمل بنظام WearOS 3.

وعلى الرغم من أن هذه هي الساعة الذكية الأحدث للشركة والتي لا يزال الكثير منا يتمنى امتلاكها، إلا أنكم وكما تعلمون فإن عجلة التكنولوجيا التي تسوقها الشركات الرائدة في الصناعة لا تتوقف أبداً، وبالفعل سامسونج تعمل الآن على الجيل التالي من الساعة الذكية.

بناءً على تقرير صادر من موقع Korea IT Times الكوري الجنوبي فإن شركة سامسونج تعمل من أجل تدشين مقياس لدرجات الحرارة “ترمومتر” مدمج لقياس درجة حرارة الجسم في ساعة Galaxy Watch 5 وهي ميزة صحية رائعة لم نراها على أي ساعة ذكية من قبل.

هذا لا يعني أن ساعة Galaxy Watch 4 تفتقد الكثير، فكما أخبرناكم منذ قليلة، لا يزال الكثير من الناس يتمنون امتلاكها نظراً لاحتوائها على ميزات صحية كثيرة مميزة وأكثر من رائعة.

تمتلك ساعة Galaxy Watch 4 العديد من المستشعرات المختلفة التي تساعد المستخدمين في تقييم حالتهم الصحية بشكل جيد جداً. أحياناً قد يتساءل المرء كيف يمكن لجهاز صغير جداً بحجم الساعة الذكية أن يتسع لهذا الكم من المستشعرات الدقيقة التي تقدم وظائف رائعة وغاية في الأهمية.

ولكن يبدو أن شركة سامسونج لا تريد أن تتوقف عند هذا الحد وقررت أن تواصل مسيرتها وتقوم بزج المزيد والمزيد من المستشعرات بداخل هيكل هذه الساعة الصغيرة.

في الواقع، في الوقت الحالي، يتم تقييم أي ساعة ذكية أو سوار رياضي من الأجهزة القابلة للارتداء المخصصة لأمور اللياقة البدنية بناءً على مدى دقة أجهزة الاستشعار المدمجة بداخلها. وساعة سامسونج تتمتع بسمعة طيبة تُحسد عليها.

ستحتوي ساعة Galaxy Watch 5 على مقياس لدرجات الحرارة

وكما ذكرنا لكم منذ قليل، بناءً على أخر التقارير، فإن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم إدراج مستشعر جديد في ساعة Galaxy Watch 5. في حين أنك قادر على الحصول على العديد من المعلومات الدقيقة من ساعة Galaxy Watch 4 مثل قياس معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستوى الأكسجين في الدم ونمط النوم وغيره الكثير، إلا أن المستشعر الجديد التالي سيساعد في معرفة درجة حرارة الجسم أيضاً.

بالطبع هذه ميزة أكثر من رائعة لأننا لا نحمل معنا في جيوبنا مقياس لدرجات الحرارة عند خروجنا من المنزل. في الحقيقة، هناك العديد منا من لا يمتلك حتى واحداً في منزله.

سعر مقياس الحرارة أو ما نسميه بالعامية “ترمومتر الحرارة” ليس مكلفاً للغاية، ولكن يمكنك القول إنها ميزة منسية تماماً رغم أنها في غاية الأهمية.

لذا، من المؤكد أن وجود مقياس لدرجات حرارة جسمك حول معصمك شيء أكثر من رائع خاصة وإذا شعرت فجأة بالمرض “لا قدر الله” وأردت أن تتأكد من درجة حرارة جسدك وأنت خارج المنزل. ربما هي لن تكون ميزة دقيقة للغاية، ولكن إذا أردت رأيي الشخصي، أعتقد أنه لا مانع لدي من وجودها.