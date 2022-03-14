محمد عبده يحيي حفلاً ناجحًا في موسم هلا خورفكان

شهد موسم “هلا خورفكان” إحياء النجم السعودي محمد عبده حفلاً فنيًا ناجحًا في 12 مارس الجاري على المدرج الشهير.

وغصت المدرجات بعشاق فنان العرب الذين اشتروا كامل تذاكر الحفل خلال ست ساعات فقط من طرحها.

وبدأ الفنان السعودي حفلته بأداء أغنية صوتك يناديني، أتبعها بأغنية كتير اشتقت، وكلك نظر، ليواصل بعدها تقديم الأغاني المميزة التي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكلٍ كبيرٍ.

وعبّر محمد عبده عن سعادته لإحياء سهرة ختام ” هلا خورفكان”، وشكر الجمهور الكبير الذي حضر الحفل.

وقال إنه تحمس للحفل بعدما بيعت تذاكره بوقتٍ قصير، وأشار إلى أن هذا المهرجان أكد له أن الأذن العربية لا زالت بخير.

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