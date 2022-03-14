منصة شاهد تبدأ الترويج لمسلسل يوتيرن

تصدرت الفنانة المصرية ريهام حجاج الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل يوتيرن الذي طرحته منصة شاهد التي ستعرض العمل في الماراثون الرمضاني.

وظهرت النجمة المصرية في الإعلان وهي تروي لوالدها حادثة قتل رأتها بنفسها، ستغير حياتها.

وستلعب ريهام حجاج في هذا العمل دور زوجة رجل غيور جدًا، يقوم بضربها بعدما يشاهدها تجلس مع صديقها، وتحاول خلال حلقات العمل الدفاع عن نفسها، وكشف أسرار حادثة القتل التي شاهدتها.

ومسلسل يوتيرن من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال ريهام حجاج، صفاء الطوخي، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، توفيق عبد الحميد، أيمن قيسوني وغيرهم

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