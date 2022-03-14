نانسي عجرم تطلق فيديو كليب أغنية ما تعتذر

واصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إطلاق أغاني ألبومها الجديد “نانسي 10″، وطرحت فيديو كليب أغنيتها “ما تعتذر” على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وظهر النجم روني حداد إلى جانب الفنانة اللبنانية في الفيديو كليب، وقدّما مشاهد تمثيلية مميزة ظهرا فيها وهما يتشاجران بعد تأخره عن الوصول لحفلة عيد ميلاد ابنهما.

وكانت نانسي عجرم قد طرحت الأغنية قبل فترة على يوتيوب، وحققت من خلالها أكثر من 2.3 مليون مشاهدة.

وأغنية ما تعتذر من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق.

يذكر أنّ نانسي عجرم أحيت خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات في عدّة دول عربية، حضرها عدد كبير من عشاقها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية