هندية تحضر كعكة عملاقة على شكل كاتدرائية ميلانو

تمكنت الهندية باركي ضابال ديب من تحقيق إنجاز كبير، بعدما نجحت في صناعة أكبر كعكة بالعالم على شكل كاتدرائية ميلانو الشهيرة.

وقالت باركي إنّها دأبت على صناعة كعك على شكل مباني مشهورة مستمدة من الحضارة الأوربية والهندية، قبل أن تقوم مؤخراً بصناعة هذه الكعكة التي وصل طولها 6.5 قدم، وارتفاعها 4.5 قدم، ووزنها 100 كيلو غرام.

واحتاجت باركي لشهر كامل من أجل صناعة الكعكة، وقالت إنّ مبنى الكاتدرائية أثار إعجابها وحمّسها لتصميم كعكة عملاقة قابلة للأكل مشابهة له.

يُذكر أنّ إنجاز باركي حظي بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على مهارتها.

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