للمشي بأقدام حافية فوائد عديدة.. وهذه أبرزها

أكد عالم الرياضة الألماني البروفيسور إنغو فروبوزه على أهمية المشي بأقدام حافية، وقال إنّ هذا الأمر يساعد على تدريب عضلات القدم والأربطة والأوتار، ويحافظ على ثبات واستقرار مفصل الكاحل، ويعزز وضعية القوام، ويقي من مشاكل الظهر والركبة.

وحذّر من الارتداء المستمر للأحذية، وقال إنّه يزيد من احتمال الإصابة بتشوهات الأقدام كتسطح القدم أو اعوجاجها.

ودعا عالم الرياضة الألماني للمشي فوق أرضيات متنوعة كالحصى، العشب، والرمال.

وحذّر إنغو فروبوزه مرضى السكري من المشي بدون أحذية، لكي لا يصابوا بجروح لا يلاحظونها نتيجة تراجع إحساس الألم لديهم، وتهدد ساقهم بالبتر.

وطلب من مرضى الفصال العظمي استشارة الطبيب قبل المشي بأقدام حافية، إذ قد يؤدي لتفاقم آلامهم بسبب زيادة الحمل على القدمين.

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