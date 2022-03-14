حفيدتا كاظم الساهر تشاركانه الغناء بحفله في هيوستن

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو مميز، تظهر فيه حفيدتا كاظم الساهر وهما تشاركان جدهما الغناء لأول مرة.

حيث صعدت الطفلتان سنا وآية ابنتا ابنه وسام الابن الأكبر للقيصر على المسرح لأول مرة أثناء حفلة كاظم في هيوستن، وقدمتا معه أغنية “عيد العشاق” وسط تفاعلٍ كبيرٍ من الجمهور الحاضر.

وحظي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه القيصر وحفيدتاه، بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض الفنان العراقي خلال الحفلة لدوار أجبره على إكمال الحفلة، التي قدّم فيها باقة من أجمل أغانيه، من على الكرسي.

يُذكر أنّ كاظم الساهر سيتابع خلال الفترة القادمة جولته الأمريكية، التي سيحيي فيها عدّة حفلات يلتقي فيها بالجالية العربية في أمريكا.

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