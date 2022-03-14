عشق ماكدونالدز يدفع روسي للاحتجاج على إغلاقها بطريقة غريبة

احتج مواطن روسي يُدعى لوكا سافرنوف على قرار إغلاق سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بلاده بطريقة غريبة، حيث قام بتقييد نفسه بباب أحد فروعها في موسكو قبل لحظات من إغلاقه.

والتقطت العديد من مقاطع الفيديو للرجل الروسي الذي يعمل كعازف بيانو، والتي ظهر فيها وهو يقول: الإغلاق عمل عدائي ضدي وضد إخواني المواطنين.

وظلّ لوكا مقيداً نفسه بباب المطعم حتى وصلت الشرطة التي قامت باعتقاله، وإبعاده عن المطعم.

واستغل العديد من الزبائن حالة الفوضى التي خلقها لوكا في اليوم الأخير لعمل السلسلة في روسيا، ليدخلوا إلى المطعم ويطلبوا وجباتهم المفضلة للمرة الأخيرة.

يذكر أنّ سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية قررت إغلاق 850 فرعاً لها في روسيا، بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

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